Festival L’AMR Aux Cropettes, Parc des Cropettes, Genève

Festival L’AMR Aux Cropettes 24 – 28 juin Parc des Cropettes

concerts offerts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T18:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T22:00:00+02:00

INFOS PRATIQUES

Tous les concerts sont offerts !

Stands de restauration et boissons à disposition durant le festival

Merci de respecter le parc, son environnement ainsi que le voisinage.

ACCÈS : parc des Cropettes, rue Élisabeth Baulacre, 1202 Genève

BUS : 8 (arrêt grottes) – 5, 20, 60, 61 (arrêt poste)

PARKINGS : Montbrillant, Arcades, Cornavin

PROGRAMME

ME. 24

18:00 : Atelier big band de John Aram – grande scène

19:00 : SUN CLAW – petite scène

20:15 : OSWALD / GIGER / EGLI : «Breath» – grande scène

21:30 : LES ANCÊTRES DU FUTUR – petite scène

22:45 : À L’ORIGINE DU DON – grande scène

JE. 25

18:00 – Atelier de jazz moderne de Valentin Liechti – grande scène

19:00 – A LEOA E OS GEMEOS – petite scène

20:15 – THE INCREDIBLE FLAT SIX feat. SHEMS BENDALI – grande scène

21:30 – MAËL GODINAT TRIO – petite scène

22:45 – GARDEN OF EDEN – grande scène

VE. 26

17:00 – Atelier jazz moderne de Anthony Dietrich Buclin – petite scène

18:00 – LENNI TORGUE QUINTET : Jeux de Mains – grande scène

19:00 – QUADRATIC – petite scène

20:15 – BOURQUENEZ / SANTANDER / PINCA (BSP) – grande scène

21:30 – CELESTIAL – petite scène

22:45 – KUMA – grande scène

SA. 27

17:00 – atelier impro libre de Rodolphe Loubatière – petite scène

18:00 – MORPHONG – grande scène

19:00 – PLANTE INTERDITE – petite scène

20:15 – JEXPAT – grande scène

21:30 – SCHLIPS – petite scène

22:45 – ORQUESTA LA PUNTUALIDAD – grande scène

DI. 28

15:00 – FIL BLEU – (concert famille) – petite scène

17:00 – PYG JAZZ COLLECTIVE – petite scène

18:00 – ORIGINALS – grande scène

19:30 – 12 PHÉH – petite scène

20:45 – DAVID ROBIN REBOPULTION QUINTET – grande scène

Parc des Cropettes Rue Élisabeth-BAULACRE, Genève 1202 Grottes et Saint-Gervais Genève http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-cropettes/

43e édition – du mercredi 24 au dimanche 28 juin 2026 L’AMR célèbre l’été, le jazz et les musiques improvisées avec 27 concerts offerts dans le Parc des Cropettes à Genève.

AMR