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AMR Jazz Festival aux Cropettes, Parc des Cropettes, Genève

AMR Jazz Festival aux Cropettes, Parc des Cropettes, Genève

AMR Jazz Festival aux Cropettes, Parc des Cropettes, Genève mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Parc des Cropettes

Adresse : Rue Élisabeth-BAULACRE,

Ville : 1202 Genève

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

AMR Jazz Festival aux Cropettes 24 – 28 juin Parc des Cropettes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T18:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T21:30:00+02:00

43e édition – L’AMR aux Cropettes

L’AMR célèbre l’été, le jazz et les musiques improvisées avec 27 concerts.
Chaque été, ce festival vous invite à découvrir de nombreux artistes et groupes locaux, dans le cadre bucolique du parc des Cropettes (au dessus de la gare Cornavin, à Genève).
Il y a des stands de nourriture, deux bars, des cocktails, du soleil, et tous les concerts sont offerts !

Parc des Cropettes Rue Élisabeth-BAULACRE, Genève 1202 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.amr-geneve.ch/lamr-aux-cropettes-infos »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-cropettes/
L’AMR célèbre l’été, le jazz et les musiques improvisées avec 27 concerts offerts dans le Parc des Cropettes à Genève.

DR

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