AMR Jazz Festival aux Cropettes, Parc des Cropettes, Genève

AMR Jazz Festival aux Cropettes 24 – 28 juin Parc des Cropettes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T18:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T21:30:00+02:00

43e édition – L’AMR aux Cropettes

L’AMR célèbre l’été, le jazz et les musiques improvisées avec 27 concerts.

Chaque été, ce festival vous invite à découvrir de nombreux artistes et groupes locaux, dans le cadre bucolique du parc des Cropettes (au dessus de la gare Cornavin, à Genève).

Il y a des stands de nourriture, deux bars, des cocktails, du soleil, et tous les concerts sont offerts !

Parc des Cropettes Rue Élisabeth-BAULACRE, Genève 1202 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.amr-geneve.ch/lamr-aux-cropettes-infos »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-cropettes/

L’AMR célèbre l’été, le jazz et les musiques improvisées avec 27 concerts offerts dans le Parc des Cropettes à Genève.

DR