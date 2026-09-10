À vos marques, prêts, jouez ! Raconte-moi l’architecture, La Halle aux sucres, Dunkerque

Informations pratiques

À vos marques, prêts, jouez ! Raconte-moi l’architecture 19 et 20 septembre La Halle aux sucres Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Et si vous partagiez un après-midi de jeux en famille ? Pour l’occasion, le Forum de la Halle aux sucres se transforme en véritable espace de jeux pour petits et grands. Profitez également des expositions en libre accès pour comprendre comment l’architecture fonctionne. Entre deux parties, accordez-vous une pause gourmande à la « Cafet’ par Justine » autour d’un goûter. Un rendez-vous chaleureux et décontracté pour jouer, partager et imaginer ensemble la ville de demain !

La Halle aux sucres 9003, route du quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

Et si vous partagiez un après-midi de jeux en famille ? Pour l’occasion, le Forum de la Halle aux sucres se transforme en véritable espace de jeux pour petits et grands. Profitez également des en une…

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