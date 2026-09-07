À vos mots, à vos couleurs ! Public ados, Bibliothèque De Moisdon-La-Rivière, Moisdon-la-Rivière

Informations pratiques

À vos mots, à vos couleurs ! Public ados Vendredi 2 octobre, 17h30 Bibliothèque De Moisdon-La-Rivière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Guidé par Laetitia Jeannin, laisse émerger les mots lors d’un atelier d’écriture intuitive et participe à une création collective ! Profites également le 9 octobre d’un second temps mêlant mots, couleurs et collage pour expérimenter librement et repartir avec ta création personnelle. Aucun prérequis : juste l’envie de créer, partager et se laisser surprendre. Tes créations pourront, avec ton accord, être exposées du 17 octobre au 7 novembre au cœur de l’univers artistique de l’intervenante.

Bibliothèque De Moisdon-La-Rivière Place de l’Eglise 44520 Moisdon-la-Rivière Moisdon-la-Rivière 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240075988 https://mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0240810333 »}]

Biblis en folie 2026

©Laetitia Jeannin