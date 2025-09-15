À VOUS DE DANSER Florac Trois Rivières

À VOUS DE DANSER Florac Trois Rivières samedi 11 avril 2026.

À VOUS DE DANSER

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adulte

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Cet atelier propose aux participants d’explorer comment une danse peut se construire d’elle-même, en développant sa propre musicalité. Réservé aux personnes assistant au spectacle Le Petit Chaperon Rouge. Dès 8 ans // 6 €

Cet atelier propose aux participants d’explorer comment une danse peut se construire d’elle-même, en développant sa propre musicalité. À travers des notions comme la physicalité, l’attention, la vigilance, l’écoute et la réactivité envers soi et avec le groupe chacun explorera les fondements d’une création en mouvement. Ces principes feront écho aux matières chorégraphiques du spectacle.

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

This workshop invites participants to explore how a dance can build on itself, by developing its own musicality. Reserved for those attending Le Petit Chaperon Rouge. Ages 8 and up // 6 ?

German :

Dieser Workshop bietet den Teilnehmern die Möglichkeit zu erforschen, wie ein Tanz sich selbst aufbauen kann, indem er seine eigene Musikalität entwickelt. Nur für Personen, die an der Aufführung Le Petit Chaperon Rouge teilnehmen. Ab 8 Jahren // 6 ?

Italiano :

Questo workshop offre ai partecipanti la possibilità di esplorare come una danza possa costruire su se stessa, sviluppando la propria musicalità. Riservato a chi frequenta Le Petit Chaperon Rouge. Da 8 anni // 6 ?

Espanol :

Este taller ofrece a los participantes la oportunidad de explorar cómo una danza puede construirse sobre sí misma, desarrollando su propia musicalidad. Reservado a los asistentes a Le Petit Chaperon Rouge. A partir de 8 años // 6 ?

