À vous de jouer – jeux vidéo, Bibliothèque Parment, Rouen

À vous de jouer – jeux vidéo Mardi 28 avril, 17h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T17:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T17:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00

La bibliothèque Parment vous invite tous les derniers mardis de chaque mois à jouer et vous amuser en famille ou entre amis en découvrant de nombreux jeux vidéo.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/vous-de-jouer-jeux-video-0 »}]

La bibliothèque Parment vous invite tous les derniers mardis de chaque mois à jouer.

© Sihem ATAMNIA