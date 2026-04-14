À vous de jouer – jeux vidéo, Bibliothèque Parment, Rouen
À vous de jouer – jeux vidéo, Bibliothèque Parment, Rouen mardi 28 avril 2026.
À vous de jouer – jeux vidéo Mardi 28 avril, 17h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T17:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T17:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00
La bibliothèque Parment vous invite tous les derniers mardis de chaque mois à jouer et vous amuser en famille ou entre amis en découvrant de nombreux jeux vidéo.
Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/vous-de-jouer-jeux-video-0 »}]
La bibliothèque Parment vous invite tous les derniers mardis de chaque mois à jouer.
© Sihem ATAMNIA
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Rouen au pas des chevaux Rouen 14 avril 2026
- À petits petons vers les histoires, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 15 avril 2026
- Carnet de nos voyages rêvés, Bibliothèque Parment, Rouen 15 avril 2026
- À petits petons vers les histoires, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 15 avril 2026
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque du Châtelet, Rouen 16 avril 2026