À vous de jouer – jeux vidéo, Bibliothèque Parment, Rouen
À vous de jouer – jeux vidéo, Bibliothèque Parment, Rouen mardi 30 juin 2026.
À vous de jouer – jeux vidéo Mardi 30 juin, 17h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T17:00:00+02:00 – 2026-06-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T17:00:00+02:00 – 2026-06-30T19:00:00+02:00
La bibliothèque Parment vous invite tous les derniers mardis de chaque mois à jouer et vous amuser en famille ou entre amis en découvrant de nombreux jeux vidéo.
Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/vous-de-jouer-jeux-video-0 »}]
La bibliothèque Parment vous invite tous les derniers mardis de chaque mois à jouer.
© Sihem ATAMNIA
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