À vous de jouer !, Lille / Médiathèque Jean Levy, Lille

À vous de jouer ! Samedi 4 juillet, 16h00 Lille / Médiathèque Jean Levy Nord

Gratuit, Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

La ludothèque « Temps de jeux » pose ses valises à la médiathèque le temps de l’après-midi. Venez en famille tester de nouveau jeux de société préparés par l’association et par vos bibliothécaires.

Profitez en pour découvrir les nouveautés de la médiathèque et emprunter !

Lille / Médiathèque Jean Levy 32-34 Rue Edouard Delesalle, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12020/a-vous-de-jouer »}]

La ludothèque s’installe et transforme la médiathèque en espace de jeux pour toutes et tous.

BmL