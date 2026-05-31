Atelier Yonkoma – Création d’un manga en quatre cases, médiathèque Faubourg de Béthune (remplacée par la maison du projet), Lille

Atelier Yonkoma – Création d’un manga en quatre cases Mercredi 1 juillet, 15h00 médiathèque Faubourg de Béthune (remplacée par la maison du projet) Nord

Gratuit, Sur réservation, à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T15:00:00+02:00 – 2026-07-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-01T15:00:00+02:00 – 2026-07-01T17:00:00+02:00

De Yaoundé (Cameroun) à Dakar (Sénégal) puis à Lille, MEDE nourrit sa pratique par le dessin narratif et l’univers du manga.

Découvrez la bande-dessinée et la cinétique – l’art du mouvement et de l’anatomie en action.

Observez, manipulez et expérimentez pour créer un manga en 4 cases.

À partir de 7 ans, ados, parents-enfants.

À vous de jouer !

médiathèque Faubourg de Béthune (remplacée par la maison du projet) 84-86 boulevard de Metz 59000 Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03.20.30.42.00 https://bm-lille.fr/default/faubourg-de-bethune.aspx?_lg=fr-FR [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12125/atelier-yonkoma-creation-d-un-manga-en-quatre-cases »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 30 42 00 »}] rez-de-chaussée de la Maison du Projet

Découvrez la bande-dessinée et la cinétique – l’art du mouvement et de l’anatomie en action.

MEDE_2025