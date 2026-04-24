Balade au zoo, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille

Balade au zoo 1 juillet et 27 septembre Théâtre Le P’tit Jacques Nord

Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T15:30:00+02:00 – 2026-07-01T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

C’est aujourd’hui au zoo que Jacques et Lilou ont rendez-vous avec leur cousin Jacky. Mais étrangement les enclos sont vides… C’est la panique côté gardien… mais qui a donc ouvert les cages ?

LE P’TIT JACQUES

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre.

www.lepetitjacques.fr

Théâtre Le P’tit Jacques 1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 0320420995 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques [{« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320420995 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680015345 »}] [{« link »: « http://www.lepetitjacques.fr »}] LE P’TIT JACQUES

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre Ouverture des portes 20mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », située dans le prolongement de la rue Léon Jouhaux. Coordonnées GPS 50.637146,3.048146 M° République Beaux-Arts

Spectacle de marionnettes interactif