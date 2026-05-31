Mes premières BD – Le jeu, Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin, Lille
Mes premières BD – Le jeu, Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin, Lille mercredi 1 juillet 2026.
Mes premières BD – Le jeu Mercredi 1 juillet, 10h30 Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T10:30:00+02:00 – 2026-07-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-01T10:30:00+02:00 – 2026-07-01T12:00:00+02:00
Petit poilu, Ana Ana, Polo et Cie, Mortelle Adèle : as-tu un personnage préféré ? Viens tester des jeux ludiques et interactifs pour tout connaître de tes héros BD favoris, partager tes coups de coeur et t’amuser. Dans le cadre du festival jeunesse Partir en livre.
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Viens tester des jeux pour tout connaître de tes héros BD favoris
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