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À vous de jouer Montargis

samedi 22 août 2026 · Montargis

À vous de jouer Montargis

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
2 Rue Franklin Roosevelt
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif

Montargis

À vous de jouer

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

À vous de jouer
Libérez le joueur qui est en vous ! Jeux de dés, de cartes, de stratégie et jeux de rôle seront au rendez-vous pour vous faire passer un moment de détente et de convivialité!   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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It’s up to you

L’événement À vous de jouer Montargis a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MONTARGIS

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