Informations pratiques

Saint-Savin

A VOUS DE JOUER ! Soirée jeux de société

Ancien Tribunal Place de la Libération Saint-Savin Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Seul, en famille ou entre amis rejoigniez-nous pour une soirée conviviale, pour découvrir ou redécouvrir les jeux de société, jeux d’ambiance par équipe ou jeux de stratégie. Soirée jeux de société pour tous les âges ! .

Ancien Tribunal Place de la Libération Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 14 37 56 contact@culturesport-asso.fr

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English : A VOUS DE JOUER ! Soirée jeux de société

L’événement A VOUS DE JOUER ! Soirée jeux de société Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Latitude Nord Gironde