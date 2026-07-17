Fêtes patronales de Saint-Savin Village / Place du Trey Saint-Savin
jeudi 13 août 2026 · Village / Place du Trey · Saint-Savin
Informations pratiques
Saint-Savin
Fêtes patronales de Saint-Savin
Village / Place du Trey SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-16 04:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Comme chaque année a lieu les traditionnelles fêtes du village, durant lesquelles jeux, apéritifs, repas, évènements musicaux rassemblent petits et grands.
Concerts, toro a la broche, bals, buvettes, repas et jeux traditionnels. .
Village / Place du Trey SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 10 86 68
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English :
The traditional village festivities take place every year, featuring games, aperitifs, meals and musical events for young and old alike.
L’événement Fêtes patronales de Saint-Savin Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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