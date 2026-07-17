jeudi 13 août 2026 · Village / Place du Trey · Saint-Savin

Informations pratiques

Saint-Savin

Fêtes patronales de Saint-Savin

Village / Place du Trey SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-16 04:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Comme chaque année a lieu les traditionnelles fêtes du village, durant lesquelles jeux, apéritifs, repas, évènements musicaux rassemblent petits et grands.

Concerts, toro a la broche, bals, buvettes, repas et jeux traditionnels. .

Village / Place du Trey SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 10 86 68

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English :

The traditional village festivities take place every year, featuring games, aperitifs, meals and musical events for young and old alike.

L’événement Fêtes patronales de Saint-Savin Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65