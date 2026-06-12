Concours des peintres dans la rue Saint-Savin samedi 22 août 2026.

Saint-Savin

Concours des peintres dans la rue

Place de la Libération Saint-Savin Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 00:00:00

fin : 2026-08-23 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Concours des peintres dans la rue, catégorie adultes, catégorie jeunes, de nombreux prix, + prix du public + prix de l’Abbaye — pour le détail se reporter au site web de l’association Gartempe 206 www.gartempe206.fr .

Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine annie.thoreau@wanadoo.fr

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English : Concours des peintres dans la rue

L’événement Concours des peintres dans la rue Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne