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Concours des peintres dans la rue Saint-Savin

Concours des peintres dans la rue Saint-Savin

Concours des peintres dans la rue Saint-Savin samedi 22 août 2026.

Adresse : Place de la Libération

Ville : 86310 Saint-Savin

Département : Vienne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 00:00:00

Tarif : 15 15 15

Saint-Savin

Concours des peintres dans la rue

Place de la Libération Saint-Savin Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 00:00:00
fin : 2026-08-23 00:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Concours des peintres dans la rue, catégorie adultes, catégorie jeunes, de nombreux prix, + prix du public + prix de l’Abbaye — pour le détail se reporter au site web de l’association Gartempe 206 www.gartempe206.fr   .

Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine   annie.thoreau@wanadoo.fr

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English : Concours des peintres dans la rue

L’événement Concours des peintres dans la rue Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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