Concours des peintres dans la rue Saint-Savin
Concours des peintres dans la rue Saint-Savin samedi 22 août 2026.
Saint-Savin
Concours des peintres dans la rue
Place de la Libération Saint-Savin Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 00:00:00
fin : 2026-08-23 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Concours des peintres dans la rue, catégorie adultes, catégorie jeunes, de nombreux prix, + prix du public + prix de l’Abbaye — pour le détail se reporter au site web de l’association Gartempe 206 www.gartempe206.fr .
Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine annie.thoreau@wanadoo.fr
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English : Concours des peintres dans la rue
L’événement Concours des peintres dans la rue Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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