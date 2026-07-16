Informations pratiques

Saint-Savin

Soirée moules frites

SALLE DES HALLES Saint-Savin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez partager des moments conviviaux pour cette soirée moules et frites où l’ambiance sera au rendez-vous ! .

SALLE DES HALLES Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 40 45 16

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English : Soirée moules frites

L’événement Soirée moules frites Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde