UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Savin

Soirée moules frites Saint-Savin

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Savin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
SALLE DES HALLES
Ville
33920 Saint-Savin
Département
Gironde
Tarif

Saint-Savin

Soirée moules frites

SALLE DES HALLES Saint-Savin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez partager des moments conviviaux pour cette soirée moules et frites où l’ambiance sera au rendez-vous !   .

SALLE DES HALLES Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 40 45 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée moules frites

L’événement Soirée moules frites Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde

À voir aussi à Saint-Savin (Gironde)