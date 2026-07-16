AGENDA · Saint-Savin
Soirée moules frites Saint-Savin
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Savin
Informations pratiques
Saint-Savin
Soirée moules frites
SALLE DES HALLES Saint-Savin Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez partager des moments conviviaux pour cette soirée moules et frites où l’ambiance sera au rendez-vous ! .
SALLE DES HALLES Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 40 45 16
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English : Soirée moules frites
L’événement Soirée moules frites Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde
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