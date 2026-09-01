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Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Abbatiale de Saint-Savin SAINT-SAVIN Saint-Savin

dimanche 20 septembre 2026 · SAINT-SAVIN · Saint-Savin

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
SAINT-SAVIN
Adresse
Abbatiale
Ville
65400 Saint-Savin
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Saint-Savin

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Abbatiale de Saint-Savin

SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite libre de l’abbatiale (médiateurs Jean-Vincent Roux association diocésaine et Françoise Bayoumeu conseillère municipale en charge du patrimoine).
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SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 12 64  saintsavin65@orange.fr

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English :

Self-guided tour of the abbey church (guides: Jean-Vincent Roux of the diocesan association and Françoise Bayoumeu, city council member in charge of cultural heritage).

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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