Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Abbatiale de Saint-Savin SAINT-SAVIN Saint-Savin
dimanche 20 septembre 2026 · SAINT-SAVIN · Saint-Savin
Informations pratiques
Saint-Savin
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Abbatiale de Saint-Savin
SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre de l’abbatiale (médiateurs Jean-Vincent Roux association diocésaine et Françoise Bayoumeu conseillère municipale en charge du patrimoine).
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SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 12 64 saintsavin65@orange.fr
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English :
Self-guided tour of the abbey church (guides: Jean-Vincent Roux of the diocesan association and Françoise Bayoumeu, city council member in charge of cultural heritage).
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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