Visite libre de l’abbaye de Saint-Savin, Abbatiale de Saint-Savin, Saint-Savin

Informations pratiques

Visite libre de l’abbaye de Saint-Savin 19 et 20 septembre Abbatiale de Saint-Savin Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le temps d’un week-end, l’abbaye vous ouvre ses portes gratuitement ️

Plongez dans 1 200 ans d’histoire et découvrez ce lieu exceptionnel, témoin vivant du patrimoine spirituel, architectural et culturel. Une occasion unique de (re)découvrir l’abbaye dans toute sa richesse !

Abbatiale de Saint-Savin Place de la Libération, 86310 Saint-Savin, France Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine 33549843000 https://www.abbaye-saint-savin.fr L’abbaye de Saint-Savin a été fondée au début du IXe siècle sur le site de la découverte des sépultures de deux saints martyrs chrétiens, Savin et Cyprien, morts au Ve siècle. La construction de l’actuelle église abbatiale date de la seconde moitié du XIe siècle (1040-1090). Au XVIe siècle, l’abbaye échappe de peu à la destruction. L’installation de la congrégation de Saint-Maur en 1640 lui permet de connaître un renouveau : reconstruction à partir de 1682 des bâtiments abbatiaux et du cloître. Parking gratuit sur place.

Le temps d’un week-end, l’abbaye vous ouvre ses portes gratuitement ️

©Momentum Productions – Mickael Planes