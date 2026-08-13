Journées Européennes du Patrimoine Conférence Autour de Saint-Savin une recherche pluridisciplinaire SAINT-SAVIN Saint-Savin

Informations pratiques

Saint-Savin

Journées Européennes du Patrimoine Conférence Autour de Saint-Savin une recherche pluridisciplinaire

SAINT-SAVIN Mairie Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Présentation et premiers résultats du Projet Collectif de Recherche 2025-2028 porté par le Service Régional d’Archéologie, Nelly Pousthomis-Dalle Université Jean Jaurès, TRACES-UMR 5608, Fernand Peloux CNRS, TRACES-UMR 5608, Thibaut de Rouvray chercheur associé à l’Inventaire général (Région Occitanie-Département des Hautes-Pyrénées) AD 65.

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SAINT-SAVIN Mairie Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 12 64 saintsavin65@orange.fr

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English :

Presentation and Preliminary Results of the 2025–2028 Collaborative Research Project led by the Regional Archaeology Service, Nelly Pousthomis-Dalle, Jean Jaurès University, TRACES-UMR 5608, Fernand Peloux, CNRS, TRACES-UMR 5608, Thibaut de Rouvray, associate researcher at the General Inventory (Occitanie Region—Hautes-Pyrénées Department), AD 65.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Conférence Autour de Saint-Savin une recherche pluridisciplinaire Saint-Savin a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65