Explorez l’abbaye de Saint-Savin… Tablette en main !, Abbatiale de Saint-Savin, Saint-Savin

Informations pratiques

Explorez l’abbaye de Saint-Savin… Tablette en main ! 19 et 20 septembre Abbatiale de Saint-Savin Vienne

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite numérique libre

L’abbaye de Saint-Savin a été le témoin de nombreux épisodes de l’histoire. Comment les moines ont-ils vécu au Moyen-Âge ? Qui a peint les fresques ? Pourquoi ?

Nous vous proposons un véritable voyage à travers les siècles grâce à notre tablette numérique, un compagnon de visite ludique et immersif qui séduira petits et grands !

Vidéos, réalité virtuelle et sonore, articles documentés… : une vraie machine à remonter le temps pour découvrir autrement l’abbaye de Saint-Savin, joyau du patrimoine mondial.

Trois parcours au choix :

30 minutes

1 heure

1h30

La tablette est également traduite en langue des signes.

Abbatiale de Saint-Savin Place de la Libération, 86310 Saint-Savin, France Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine 33549843000 https://www.abbaye-saint-savin.fr L’abbaye de Saint-Savin a été fondée au début du IXe siècle sur le site de la découverte des sépultures de deux saints martyrs chrétiens, Savin et Cyprien, morts au Ve siècle. La construction de l’actuelle église abbatiale date de la seconde moitié du XIe siècle (1040-1090). Au XVIe siècle, l’abbaye échappe de peu à la destruction. L’installation de la congrégation de Saint-Maur en 1640 lui permet de connaître un renouveau : reconstruction à partir de 1682 des bâtiments abbatiaux et du cloître. Parking gratuit sur place.

Visite numérique libre

© Momentum Productions – Mickael Planes