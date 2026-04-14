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À vous de jouer – version médiévale, Bibliothèque Parment, Rouen

À vous de jouer – version médiévale, Bibliothèque Parment, Rouen

À vous de jouer – version médiévale, Bibliothèque Parment, Rouen samedi 16 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Parment

Adresse : 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

À vous de jouer – version médiévale Samedi 16 mai, 13h30 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T15:30:00+02:00

Loup-garou, vrai / faux, black stories : Défiez les idées reçues sur la période médiévale en jouant avec ses représentations dans la fiction.

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Défiez les idées reçues sur la période médiévale en jouant avec ses représentations dans la fiction.

© Asmodee

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