À vous de jouer – version médiévale, Bibliothèque Parment, Rouen
À vous de jouer – version médiévale, Bibliothèque Parment, Rouen samedi 16 mai 2026.
À vous de jouer – version médiévale Samedi 16 mai, 13h30 Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T15:30:00+02:00
Loup-garou, vrai / faux, black stories : Défiez les idées reçues sur la période médiévale en jouant avec ses représentations dans la fiction.
Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/vous-de-jouer-version-medievale »}]
Défiez les idées reçues sur la période médiévale en jouant avec ses représentations dans la fiction.
© Asmodee
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