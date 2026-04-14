À vous de jouer – version médiévale, Bibliothèque Parment, Rouen

À vous de jouer – version médiévale Samedi 16 mai, 13h30 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T15:30:00+02:00

Loup-garou, vrai / faux, black stories : Défiez les idées reçues sur la période médiévale en jouant avec ses représentations dans la fiction.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/vous-de-jouer-version-medievale »}]

Défiez les idées reçues sur la période médiévale en jouant avec ses représentations dans la fiction.

© Asmodee