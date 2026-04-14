Atelier linogravure, Bibliothèque Parment, Rouen

Atelier linogravure Samedi 16 mai, 14h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00

Créer une image à imprimer à l’infini, ou presque, ça vous tente ? Alors venez découvrir l’art de la linogravure !Gouge, lino, rouleau, ces mots n’auront pour vous plus aucun secret. Pourquoi pas créer un tampon pour signer tous vos courriers ? Que vous sachiez ou non dessiner, vous pouvez vous lancer : tout est beau en lino, même les formes les plus simples.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/atelier-linogravure »}]

Créez une image à imprimer à l’infini, ou presque.

© Malo Loret