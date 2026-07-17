UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Argentan

A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan

jeudi 29 octobre 2026 · Musée Fernand Léger André Mare · Argentan

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Fernand Léger André Mare
Adresse
6 rue de l'hôtel de ville
Ville
61200 Argentan
Département
Orne
Tarif

Argentan

A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29 15:45:00

Date(s) :
2026-10-29

En famille ou entre amis, partez à la découverte de Fernand Léger et d’André Mare, à travers une série de jeux conçus pour toute la famille.

Ouvrez l’œil ! Utilisez nos kaléidoscopes œil de mouche pour observer de manière cubiste. Devinez ce que représente tel ou tel tableau ! Coloriez et composez pour comprendre les techniques de ces grands artistes. Jouez le jeu et mettez-vous en scène pour reproduire l’atmosphère d’un tableau pour une photo souvenir insolite.

Droit d’entrée +2€ pour l’animation
Places limitées / Réservation conseillée   .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97  musee-leger-mare@argentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare

L’événement A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Argentan a été mis à jour le 2026-07-17 par Terres d’Argentan Intercom

À voir aussi à Argentan (Orne)