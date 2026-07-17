A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan
jeudi 29 octobre 2026 · Musée Fernand Léger André Mare · Argentan
Informations pratiques
Argentan
A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29 15:45:00
Date(s) :
2026-10-29
En famille ou entre amis, partez à la découverte de Fernand Léger et d’André Mare, à travers une série de jeux conçus pour toute la famille.
Ouvrez l’œil ! Utilisez nos kaléidoscopes œil de mouche pour observer de manière cubiste. Devinez ce que représente tel ou tel tableau ! Coloriez et composez pour comprendre les techniques de ces grands artistes. Jouez le jeu et mettez-vous en scène pour reproduire l’atmosphère d’un tableau pour une photo souvenir insolite.
Droit d’entrée +2€ pour l’animation
Places limitées / Réservation conseillée .
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr
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English : A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare
L’événement A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Argentan a été mis à jour le 2026-07-17 par Terres d’Argentan Intercom
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