Au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Visite sensorielle Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Visite sensorielle

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Écouter, sentir, ressentir l’art. Approchez les tableaux de Fernand Léger et André Mare par les sens pour une expérience de découverte unique et conviviale. Une rencontre intime avec les œuvres et une visite surprenante à ne pas manquer.

Droit d’entrée +2€ pour l’animation

Places limitées Réservation conseillée .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

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L’événement Au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Visite sensorielle Argentan a été mis à jour le 2026-03-20 par Terres d’Argentan Intercom