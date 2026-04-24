Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue Médiathèque François Mitterrand Argentan

Argentan

Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28

Livre et jeux dans la rue

Animation passante à Argentan

Cet été, les médiathécaires sortent des murs pour venir à votre rencontre. Livres

et jeux s’installent sur vos lieux de vie, pour s’évader le temps d’une histoire, se laisser

porter par sa curiosité pour une partie, et repartir avec plein d’idées à explorer !

Place du Marché

Mardi 7 juillet, de 10h à 11h30

Clos Menou, parcours santé

Vendredi 10 juillet, de 14h30 à 16h30

Plan d’eau

Vendredi 17 juillet, de 14h30 à 16h30

Aire de jeux, Vallée d’Auge

(derrière la Maison du Citoyen)

Mardi 21 juillet, de 10h à 11h30

Clos Menou, parcours santé

Vendredi 24 juillet, de 14h30 à 16h30

Place du Marché

Mardi 18 août, de 10h à 11h30

Belle Étoile

Vendredi 21 août, de 14h30 à 16h30

City Stade, Provinces

Mardi 25 août, de 10h à 11h30

Plan d’eau

Vendredi 28 août, de 14h30 à 16h30

Tout public, libre accès

Date complémentaires sur

www.mediatheques.terresdargentan.fr .

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue

L’événement Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom