Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue Médiathèque François Mitterrand Argentan
Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue Médiathèque François Mitterrand Argentan mardi 7 juillet 2026.
Argentan
Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue
Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28
Livre et jeux dans la rue
Animation passante à Argentan
Cet été, les médiathécaires sortent des murs pour venir à votre rencontre. Livres
et jeux s’installent sur vos lieux de vie, pour s’évader le temps d’une histoire, se laisser
porter par sa curiosité pour une partie, et repartir avec plein d’idées à explorer !
Place du Marché
Mardi 7 juillet, de 10h à 11h30
Clos Menou, parcours santé
Vendredi 10 juillet, de 14h30 à 16h30
Plan d’eau
Vendredi 17 juillet, de 14h30 à 16h30
Aire de jeux, Vallée d’Auge
(derrière la Maison du Citoyen)
Mardi 21 juillet, de 10h à 11h30
Clos Menou, parcours santé
Vendredi 24 juillet, de 14h30 à 16h30
Place du Marché
Mardi 18 août, de 10h à 11h30
Belle Étoile
Vendredi 21 août, de 14h30 à 16h30
City Stade, Provinces
Mardi 25 août, de 10h à 11h30
Plan d’eau
Vendredi 28 août, de 14h30 à 16h30
Tout public, libre accès
Date complémentaires sur
www.mediatheques.terresdargentan.fr .
Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue
L’événement Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom
À voir aussi à Argentan (Orne)
- Mémoire en couleurs Argentan et Fernand Léger Musée Fernand Léger André Mare Argentan 24 avril 2026
- Repair Café – Vélo, FABLAB de la Médiathèque François Mitterand, Argentan 25 avril 2026
- Visite sensible au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan 25 avril 2026
- Journée Kin Ball Place Pierre Semard Argentan 26 avril 2026
- MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE A AUSCHWITZ ? Quai des Arts Argentan 29 avril 2026