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Théâtre La Gloire de mon père Argentan

Théâtre La Gloire de mon père Argentan jeudi 18 juin 2026.

Adresse : 2 Bis Rue des Anciens Lavoirs

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Argentan

Théâtre La Gloire de mon père

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

La Gloire de mon père
Théâtre groupe initiation
Librement adapté du célèbre roman autobiographique de Marcel Pagnol en
(1957), ce spectacle vous invite à une plongée au cœur
des collines d’Aubagne et de Marseille, des
cigales et des senteurs provençales, avec le petit Marcel, ses
parents Joseph et Augustine….
Auditorium du conservatoire
Tout public/Réservation conseillée   .

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 33 67 28 03 

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English : Théâtre La Gloire de mon père

L’événement Théâtre La Gloire de mon père Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom

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