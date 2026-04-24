Argentan

Théâtre La Gloire de mon père

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

La Gloire de mon père

Théâtre groupe initiation

Librement adapté du célèbre roman autobiographique de Marcel Pagnol en

(1957), ce spectacle vous invite à une plongée au cœur

des collines d’Aubagne et de Marseille, des

cigales et des senteurs provençales, avec le petit Marcel, ses

parents Joseph et Augustine….

Auditorium du conservatoire

Tout public/Réservation conseillée .

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 33 67 28 03

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English : Théâtre La Gloire de mon père

L’événement Théâtre La Gloire de mon père Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom