Théâtre La Gloire de mon père Argentan
Théâtre La Gloire de mon père Argentan jeudi 18 juin 2026.
Argentan
Théâtre La Gloire de mon père
2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
La Gloire de mon père
Théâtre groupe initiation
Librement adapté du célèbre roman autobiographique de Marcel Pagnol en
(1957), ce spectacle vous invite à une plongée au cœur
des collines d’Aubagne et de Marseille, des
cigales et des senteurs provençales, avec le petit Marcel, ses
parents Joseph et Augustine….
Auditorium du conservatoire
Tout public/Réservation conseillée .
2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 33 67 28 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre La Gloire de mon père
L’événement Théâtre La Gloire de mon père Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom
À voir aussi à Argentan (Orne)
- Mémoire en couleurs Argentan et Fernand Léger Musée Fernand Léger André Mare Argentan 24 avril 2026
- Repair Café – Vélo, FABLAB de la Médiathèque François Mitterand, Argentan 25 avril 2026
- Visite sensible au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan 25 avril 2026
- Journée Kin Ball Place Pierre Semard Argentan 26 avril 2026
- MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE A AUSCHWITZ ? Quai des Arts Argentan 29 avril 2026