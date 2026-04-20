Argentan

Théâtre Les quatre filles du docteur March

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Les quatre filles

du docteur March

Théâtre groupe Découverte 2

Dans cette adaptation du célèbre roman de Louisa May Alcott (1868), on vibre au

rythme des joies et des peines de Meg, Jo, Beth, Amy, quatre soeurs âgées de 11

à 16 ans, et de leur mère durant la guerre de Sécession aux États -Unis.

Auditorium du Conservatoire

Tout public/Réservation conseillée .

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 33 67 28 03

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English : Théâtre Les quatre filles du docteur March

L’événement Théâtre Les quatre filles du docteur March Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom