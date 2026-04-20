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Théâtre Les quatre filles du docteur March Argentan

Théâtre Les quatre filles du docteur March Argentan jeudi 11 juin 2026.

Adresse : 2 Bis Rue des Anciens Lavoirs

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Argentan

Théâtre Les quatre filles du docteur March

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Les quatre filles
du docteur March
Théâtre groupe Découverte 2
Dans cette adaptation du célèbre roman de Louisa May Alcott (1868), on vibre au
rythme des joies et des peines de Meg, Jo, Beth, Amy, quatre soeurs âgées de 11
à 16 ans, et de leur mère durant la guerre de Sécession aux États -Unis.
Auditorium du Conservatoire
Tout public/Réservation conseillée   .

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 33 67 28 03 

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English : Théâtre Les quatre filles du docteur March

L’événement Théâtre Les quatre filles du docteur March Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom

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