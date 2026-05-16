Argentan

DEHORS, MOLIERE ! OU L’ECOLE DE LA RUE

Quartier des Provinces Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 20:20:00

Date(s) :

2026-06-19

Oyé oyé ! La Compagnie du Pavé Royal recrute !

Pour célébrer les 400 ans de Molière, la compagnie du Pavé Royal a décidé de monter L’École des femmes dans une adaptation en théâtre de rue.

Le projet est ambitieux et le chantier suit son cours, mais la distribution n’est pas bouclée ! Il manque les rôles d’Agnès et

d’Horace, les deux jeunes amoureux de la pièce. Une audition publique est donc organisée, mais bien sûr, rien ne va se passer

comme prévu…

Cette pièce de théâtre dans le théâtre est un joyeux mélange d’écriture originale (en prose contemporaine) et d’extraits de

l’œuvre de Molière. Résultat un vaudeville peu commun, drôle et mordant, qui efface la distance entre spectateurs et comédiens.

Quartier des provinces Argentan

Gratuit réservation conseillée

Durée: 1h20 .

Quartier des Provinces Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : DEHORS, MOLIERE ! OU L’ECOLE DE LA RUE

L’événement DEHORS, MOLIERE ! OU L’ECOLE DE LA RUE Argentan a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres d’Argentan Intercom