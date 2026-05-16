DEHORS, MOLIERE ! OU L’ECOLE DE LA RUE Argentan
DEHORS, MOLIERE ! OU L’ECOLE DE LA RUE Argentan vendredi 19 juin 2026.
Argentan
DEHORS, MOLIERE ! OU L’ECOLE DE LA RUE
Quartier des Provinces Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 20:20:00
Date(s) :
2026-06-19
Oyé oyé ! La Compagnie du Pavé Royal recrute !
Pour célébrer les 400 ans de Molière, la compagnie du Pavé Royal a décidé de monter L’École des femmes dans une adaptation en théâtre de rue.
Le projet est ambitieux et le chantier suit son cours, mais la distribution n’est pas bouclée ! Il manque les rôles d’Agnès et
d’Horace, les deux jeunes amoureux de la pièce. Une audition publique est donc organisée, mais bien sûr, rien ne va se passer
comme prévu…
Cette pièce de théâtre dans le théâtre est un joyeux mélange d’écriture originale (en prose contemporaine) et d’extraits de
l’œuvre de Molière. Résultat un vaudeville peu commun, drôle et mordant, qui efface la distance entre spectateurs et comédiens.
Quartier des provinces Argentan
Gratuit réservation conseillée
Durée: 1h20 .
Quartier des Provinces Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr
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English : DEHORS, MOLIERE ! OU L’ECOLE DE LA RUE
L’événement DEHORS, MOLIERE ! OU L’ECOLE DE LA RUE Argentan a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres d’Argentan Intercom
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