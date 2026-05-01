Rencontre avec Glen James Brown, auteur britanique pour L’histoire de Mother Naked yphon MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan

Argentan

Rencontre avec Glen James Brown, auteur britanique pour L’histoire de Mother Naked yphon

MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Injustices sociales et rapports de classe l’écrivain britannique interroge notre présent dans ce deuxième roman aussi dense que le premier. Âgé de 42 ans, Glen James Brown vit à Manchester. Romancier, diplômé en littérature anglaise, il est considéré comme le représentant d’une nouvelle génération d’auteurs britanniques, loin des grandes villes.

Son dernier roman, L’histoire de Mother Naked

Par une nuit d’orage de l’an 1434, l’arrivée d’un étrange musicien perturbe la fête des marchands et des nobles de Durham. Alors qu’ils s’attendaient à ce que le ménestrel Mother Naked s’en tienne à son rang, c’est une tout autre attitude qu’il adopte à mesure des histoires contées. Celles de la famille Payne et de la famille Deepslough, celles des mauvaises récoltes et des rivalités grandissantes, celles d’un spectre et de la peur qu’il sème. Mais eux, ces puissants, qui plus que de raison s’enivrent, quel rôle tiennent-ils dans ces histoires troublantes ?À tambour battant, L’histoire de Mother Naked plonge le lecteur au cœur d’une période historique intensément romanesque. L’enchâssement des rebondissements captivent pour mieux offrir un regard décapant sur les rapports de classe.

Représentant d’une nouvelle génération d’auteurs britanniques ayant grandi loin des grandes villes, Glen James Brown perpétue l’esprit caustique et rebelle du nord de l’Angleterre. Après son premier roman remarqué, Ironopolis (prix Millepages 2023 et des lecteurs du festival America 2024), il change d’époque sans rien perdre de sa rage sociale. .

MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

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English : Rencontre avec Glen James Brown, auteur britanique pour L’histoire de Mother Naked yphon

L’événement Rencontre avec Glen James Brown, auteur britanique pour L’histoire de Mother Naked yphon Argentan a été mis à jour le 2026-04-02 par Terres d’Argentan Intercom