Le Rallye Jeunes, Maison du Citoyen, Argentan

Le Rallye Jeunes Mercredi 20 mai, 14h00 Maison du Citoyen Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Enfourche ton vélo et pars à la recherche d’indices qui te mèneront à un quiz et des mini-défis. Les réponses te permettront de t’équiper de savoirs pour rouler en sécurité à vélo.

Amenez votre vélo et casque, si vous en avez. Sinon, prêt possible sur réservation une semaine en amont et dans la limite des disponibilités.

Maison du Citoyen 1 rue des pervenches – Argentan Argentan 61200 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 72 89 59 »}]

Challenge avec des défis pour apprendre à t’équiper et rouler en sécurité à vélo