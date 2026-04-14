La Fête du Vélo !, Hall du Champ de foire, Rue du Paty, 61200 Argentan, Argentan

La Fête du Vélo ! Jeudi 28 mai, 14h00 Hall du Champ de foire, Rue du Paty, 61200 Argentan Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00

Un après midi et soir dédiés au vélo avec de nombreuses animations. Petits et grands, venez rencontrer les structures qui œuvrent à favoriser l’utilisation du vélo, amenez votre vélo pour apprendre à le réparer, participez aux différentes activités ludiques proposées. Il y aura même quelques vélos d’occasion en vente à prix solidaire!

Hall du Champ de foire, Rue du Paty, 61200 Argentan Rue du Paty, 61200 Argentan Argentan 61200 Orne Normandie

Animations autour du vélo pour petits et grands au hall du champ de foire.