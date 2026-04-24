Rencontre Glen James Brown Argentan
Rencontre Glen James Brown Argentan jeudi 28 mai 2026.
Argentan
Rencontre Glen James Brown
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Rencontre Glen James Brown
L’histoire de Mother Naked Éditions du Typhon
Par une nuit d’orage de l’an 1434, l’arrivée d’un étrange musicien
perturbe la fête des marchands et des nobles de Durham
(Angleterre).
Tambour battant, L’histoire de Mother Naked plonge le lecteur
au coeur d’une période historique intensément romanesque, et
dont les nombreux rebondissements offrent un nouveau regard
sur les rapports de classe.
Tout public accès libre .
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 adherent-mediatheque@terresdargentan.fr
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English : Rencontre Glen James Brown
L’événement Rencontre Glen James Brown Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom
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