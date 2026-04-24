Argentan

Rencontre Glen James Brown

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Rencontre Glen James Brown

L’histoire de Mother Naked Éditions du Typhon

Par une nuit d’orage de l’an 1434, l’arrivée d’un étrange musicien

perturbe la fête des marchands et des nobles de Durham

(Angleterre).

Tambour battant, L’histoire de Mother Naked plonge le lecteur

au coeur d’une période historique intensément romanesque, et

dont les nombreux rebondissements offrent un nouveau regard

sur les rapports de classe.

Tout public accès libre .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 adherent-mediatheque@terresdargentan.fr

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English : Rencontre Glen James Brown

L’événement Rencontre Glen James Brown Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom