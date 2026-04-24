Danses en image Quai des Arts Argentan

Argentan

Danses en image

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-29

Danses en image

Atelier avec Joanne Leighton

En s’inspirant des scènes et des totems du spectacle, transformez collectivement

vos mouvements du quotidien en un grand geste dansé fédérateur.

Quai des Arts

À partir de 15 ans. Gratuit, sur inscription .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

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English : Danses en image

L’événement Danses en image Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom