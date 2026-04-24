Danses en image Quai des Arts Argentan
Danses en image Quai des Arts Argentan mercredi 27 mai 2026.
Argentan
Danses en image
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:30:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-05-29
Danses en image
Atelier avec Joanne Leighton
En s’inspirant des scènes et des totems du spectacle, transformez collectivement
vos mouvements du quotidien en un grand geste dansé fédérateur.
Quai des Arts
À partir de 15 ans. Gratuit, sur inscription .
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr
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English : Danses en image
L’événement Danses en image Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom
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