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Danses en image Quai des Arts Argentan

Danses en image Quai des Arts Argentan mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Quai des Arts

Adresse : 1 Rue de la Feuille

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Argentan

Danses en image

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:30:00
fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :
2026-05-27 2026-05-29

Danses en image
Atelier avec Joanne Leighton
En s’inspirant des scènes et des totems du spectacle, transformez collectivement
vos mouvements du quotidien en un grand geste dansé fédérateur.
Quai des Arts
À partir de 15 ans. Gratuit, sur inscription   .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00  contact@quaidesarts.fr

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English : Danses en image

L’événement Danses en image Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom

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