LA FÊTE DU VÉLO !, Hall du Champ de foire, Rue du Paty, 61200 Argentan, Argentan
LA FÊTE DU VÉLO !, Hall du Champ de foire, Rue du Paty, 61200 Argentan, Argentan jeudi 28 mai 2026.
LA FÊTE DU VÉLO ! Jeudi 28 mai, 14h00 Hall du Champ de foire, Rue du Paty, 61200 Argentan Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00
Après-midi et soirée sur le thème du vélo, avec des nombreuses animations. Petits et grands, venez rencontrer les acteurs du vélo. Amenez votre vélo pour apprendre à le réparer, participez aux différentes activités ludiques proposées. Il y aura même quelques vélos d’occasion à vendre à prix solidaire !
Hall du Champ de foire, Rue du Paty, 61200 Argentan Rue du Paty, 61200 Argentan Argentan 61200 Orne Normandie
Animations vélo
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