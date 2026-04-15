LA FÊTE DU VÉLO !, Hall du Champ de foire, Rue du Paty, 61200 Argentan, Argentan

LA FÊTE DU VÉLO ! Jeudi 28 mai, 14h00 Hall du Champ de foire, Rue du Paty, 61200 Argentan Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00

Après-midi et soirée sur le thème du vélo, avec des nombreuses animations. Petits et grands, venez rencontrer les acteurs du vélo. Amenez votre vélo pour apprendre à le réparer, participez aux différentes activités ludiques proposées. Il y aura même quelques vélos d’occasion à vendre à prix solidaire !

Hall du Champ de foire, Rue du Paty, 61200 Argentan Rue du Paty, 61200 Argentan Argentan 61200 Orne Normandie

Animations vélo