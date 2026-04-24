BALADES ACCOMPAGNÉES – Insertion et vélo utile -, 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan, Argentan
BALADES ACCOMPAGNÉES – Insertion et vélo utile -, 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan, Argentan jeudi 21 mai 2026.
BALADES ACCOMPAGNÉES – Insertion et vélo utile – Jeudi 21 mai, 14h00 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00
Venez découvrir les circuits en ville proposés par les stagiaires de l’association l’Étape. Des rencontres avec les différentes structures d’insertion sont prévues. Vous pourrez également découvrir les services administratifs du centre-ville.
Inscription obligatoire. Venez avec votre vélo et casque.
22 avenue de la 2e division blindée – Argentan 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan Argentan 61200 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 58 94 74 07 »}]
Balade découverte
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