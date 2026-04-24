The Gathering Quai des Arts Argentan

Argentan

The Gathering

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

The Gathering

Danse contemporaine

Joanne Leighton Compagnie WLDN

Dans un grand mouvement collectif au rythme incessant, une forêt de gestes

émerge peu, déployant un tissage de gestes et nouant des liens entre

différents mondes.

Quai des Arts; A partir de 12 ans

En partenariat avec Chorège CDCN de

Falaise Normandie, Festival Danser Partout .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

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English : The Gathering

L’événement The Gathering Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom