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The Gathering Quai des Arts Argentan

The Gathering Quai des Arts Argentan jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Quai des Arts

Adresse : 1 Rue de la Feuille

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Argentan

The Gathering

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

The Gathering
Danse contemporaine
Joanne Leighton Compagnie WLDN
Dans un grand mouvement collectif au rythme incessant, une forêt de gestes
émerge peu, déployant un tissage de gestes et nouant des liens entre
différents mondes.
Quai des Arts; A partir de 12 ans
En partenariat avec Chorège CDCN de
Falaise Normandie, Festival Danser Partout   .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00  contact@quaidesarts.fr

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English : The Gathering

L’événement The Gathering Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom

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