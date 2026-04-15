BALADES ACCOMPAGNÉES – Nature & Culture -, Départ de la Maison de la Mobilité, Argentan
BALADES ACCOMPAGNÉES – Nature & Culture -, Départ de la Maison de la Mobilité, Argentan vendredi 22 mai 2026.
BALADES ACCOMPAGNÉES – Nature & Culture – Vendredi 22 mai, 14h00 Départ de la Maison de la Mobilité Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00
Venez découvrir les circuits en ville proposés par les stagiaires de l’association l’Étape. Des rencontres avec les différentes structures d’insertion sont prévues. Vous pourrez également découvrir les services administratifs du centre-ville.
Inscription obligatoire. Venez avec votre vélo et casque.
Départ de la Maison de la Mobilité place saint germain Argentan Argentan 61200 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 58 94 74 07 »}]
Balade découverte
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