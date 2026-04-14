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FORMATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO, 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan, Argentan

FORMATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO, 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan, Argentan

FORMATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO, 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan, Argentan mardi 12 mai 2026.

Lieu : 22 avenue de la 2e division blindée - Argentan

Adresse : 22 avenue de la 2e division blindée - Argentan

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

FORMATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO Mardi 12 mai, 10h00 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T10:00:00+02:00 – 2026-05-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T10:00:00+02:00 – 2026-05-12T12:00:00+02:00

Une présentation interactive pour faire le point sur les équipements et aménagements, les règles, avec des conseils pour circuler en sécurité et partager la voirie avec les autres usagers.

22 avenue de la 2e division blindée – Argentan 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan Argentan 61200 Orne Normandie
Présentation et conseils sur la sécurité à vélo

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