FORMATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO, 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan, Argentan
FORMATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO, 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan, Argentan mardi 12 mai 2026.
FORMATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO Mardi 12 mai, 10h00 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T10:00:00+02:00 – 2026-05-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T10:00:00+02:00 – 2026-05-12T12:00:00+02:00
Une présentation interactive pour faire le point sur les équipements et aménagements, les règles, avec des conseils pour circuler en sécurité et partager la voirie avec les autres usagers.
22 avenue de la 2e division blindée – Argentan 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan Argentan 61200 Orne Normandie
Présentation et conseils sur la sécurité à vélo
À voir aussi à Argentan (Orne)
- Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan 23 avril 2026
- Visite-atelier les paysages d’André Mare et Fernand Léger Musée Fernand Léger André Mare Argentan 23 avril 2026
- Mémoire en couleurs Argentan et Fernand Léger Musée Fernand Léger André Mare Argentan 24 avril 2026
- Repair Café – Vélo, FABLAB de la Médiathèque François Mitterand, Argentan 25 avril 2026
- Visite sensible au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan 25 avril 2026