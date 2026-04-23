BALADE GOURMANDE À VÉLO, Rendez-vous à la Résidence Tournesol à 18h, Argentan

BALADE GOURMANDE À VÉLO Mercredi 13 mai, 18h00 Rendez-vous à la Résidence Tournesol à 18h Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T20:30:00+02:00

Rejoins-nous pour une virée conviviale du soir. Au programme : une dizaine de kilomètres à vélo sur routes et chemins tranquilles, avec une pause pour découvrir (et goûter !) le métier passionnant de paysan boulanger. Une sortie pour profiter du printemps et faire le plein d’énergie !

Sur inscription, Si possible, amenez une gourde, votre propre vélo et casque. Sinon, prêt possible sur réservation 1 semaine en amont dans la limite des disponibilités. Casque obligatoire.

Rendez-vous à la Résidence Tournesol à 18h 2 bis rue du Tripot, Argentan Argentan 61200 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 19 06 51 »}]

Balade à vélo