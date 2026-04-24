À VÉLO EN TOUTE SÉRÉNITÉ, Rendez-vous à la Maison de la Mobilité, côté cour, Argentan
À VÉLO EN TOUTE SÉRÉNITÉ, Rendez-vous à la Maison de la Mobilité, côté cour, Argentan mardi 19 mai 2026.
À VÉLO EN TOUTE SÉRÉNITÉ Mardi 19 mai, 09h30 Rendez-vous à la Maison de la Mobilité, côté cour Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00
Si vous cherchez à pratiquer le vélo dans la circulation, à réviser les règles de sécurité routière et à être accompagné et conseillé par des professionnels, cette journée est pour vous. Un itinéraire court en ville, un repas partagé et une présentation “le Code vu du Guidon” vous attendent.
Sur inscription. Si possible, amenez votre propre vélo et casque, sinon prêt possible sur réservation une semaine avant et dans la limite des disponibilités. Casque obligatoire.
Rendez-vous à la Maison de la Mobilité, côté cour rue de l’Hôtel de Ville – Argentan Argentan 61200 Orne Normandie
Révision règles de sécurité
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