LA CARRIÈRE DE BELLE EAU À VÉLO, Départ de la Maison de la Mobilité, Argentan

LA CARRIÈRE DE BELLE EAU À VÉLO Lundi 11 mai, 17h30 Départ de la Maison de la Mobilité Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T17:30:00+02:00 – 2026-05-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-11T17:30:00+02:00 – 2026-05-11T19:30:00+02:00

Un aller-retour de 13 km à vélo pour découvrir la biodiversité de cette ancienne carrière, devenue espace naturel. Le service Urgence Climatique Développement Durable vous propose la visite.

Si possible, amenez votre propre vélo et casque, sinon prêt possible sur réservation une semaine en amont et dans la limite des disponibilités.

Départ de la Maison de la Mobilité place saint germain Argentan Argentan 61200 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 36 07 11 »}]

Balade / Visite à vélo