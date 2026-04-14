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LA CARRIÈRE DE BELLE EAU À VÉLO, Départ de la Maison de la Mobilité, Argentan

LA CARRIÈRE DE BELLE EAU À VÉLO, Départ de la Maison de la Mobilité, Argentan

LA CARRIÈRE DE BELLE EAU À VÉLO, Départ de la Maison de la Mobilité, Argentan lundi 11 mai 2026.

Lieu : Départ de la Maison de la Mobilité

Adresse : place saint germain Argentan

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

LA CARRIÈRE DE BELLE EAU À VÉLO Lundi 11 mai, 17h30 Départ de la Maison de la Mobilité Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T17:30:00+02:00 – 2026-05-11T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-11T17:30:00+02:00 – 2026-05-11T19:30:00+02:00

Un aller-retour de 13 km à vélo pour découvrir la biodiversité de cette ancienne carrière, devenue espace naturel. Le service Urgence Climatique Développement Durable vous propose la visite.
Si possible, amenez votre propre vélo et casque, sinon prêt possible sur réservation une semaine en amont et dans la limite des disponibilités.

Départ de la Maison de la Mobilité place saint germain Argentan Argentan 61200 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 36 07 11 »}]
Balade / Visite à vélo

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