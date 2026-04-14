Visite libre à la lampe torche du musée, Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan

Visite libre à la lampe torche du musée Samedi 23 mai, 20h00 Musée Fernand Léger – André Mare Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Quand la nuit tombe, le musée se transforme.

Pour cette édition spéciale, nous vous invitons à une déambulation magique, à la seule lueur de votre lampe torche. Voyez la magie opérer : des éléments phosphorescents, spécialement créés pour l’occasion, viendront révéler des secrets cachés et guider votre parcours dans la pénombre.

Une visite insolite et sensorielle, entre ombre et lumière.

La médiatrice reste à votre disposition pour vous guider et vous parler des oeuvres.

Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville, 61200 Argentan Argentan 61200 Orne Normandie 02 33 16 55 97 https://musees-argentan.fr/musee-leger-mare/ https://www.facebook.com/MuseeLegerMare/?locale=fr_FR Accessible aux personnes à mobilité réduite et malentendantes.

Quand la nuit tombe, le musée se transforme.

© Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan