Nuit Européenne des Musées au Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Nuit Européenne des Musées au Musée Fernand Léger André Mare

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

2026-05-16

Quand la nuit tombe, le musée se transforme. Pour cette édition spéciale, nous vous invitons à une déambulation magique, à la seule lueur de votre lampe torche. Voyez la magie opérer des éléments phosphorescents, spécialement créés pour l’occasion, viendront révéler des secrets cachés et guider votre parcours dans la pénombre.

Une visite insolite et sensorielle, entre ombre et lumière. .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

English : Nuit Européenne des Musées au Musée Fernand Léger André Mare

