L’ATELIER VÉLO DU REPAIR CAFÉ – REAJIS, 24, rue Vallée d’Auge (à l’arrière du bâtiment), Argentan

L’ATELIER VÉLO DU REPAIR CAFÉ – REAJIS 5 – 28 mai 24, rue Vallée d’Auge (à l’arrière du bâtiment) Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:30:00+02:00

Pendant le mois de mai, REAJIS continue son activité habituelle dans un HLM dans le quartier Vallée d’Auge destiné à devenir un Repair Café. Son personnel vous accueille dans l’atelier pour apprendre à réparer votre vélo.

Entrée libre, sans inscription préalable. Amenez votre vélo !

Le 19 mai, l’atelier repair vélo est réservé aux associations d’insertion

24, rue Vallée d’Auge (à l’arrière du bâtiment) 24 rue Vallée d’Auge – Argentan Argentan 61200 Orne Normandie

Atelier pour apprendre à réparer votre vélo