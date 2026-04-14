L’ATELIER VÉLO DU REPAIR CAFÉ – REAJIS, 24, rue Vallée d’Auge (à l’arrière du bâtiment), Argentan
L’ATELIER VÉLO DU REPAIR CAFÉ – REAJIS, 24, rue Vallée d’Auge (à l’arrière du bâtiment), Argentan mardi 5 mai 2026.
L’ATELIER VÉLO DU REPAIR CAFÉ – REAJIS 5 – 28 mai 24, rue Vallée d’Auge (à l’arrière du bâtiment) Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:30:00+02:00
Pendant le mois de mai, REAJIS continue son activité habituelle dans un HLM dans le quartier Vallée d’Auge destiné à devenir un Repair Café. Son personnel vous accueille dans l’atelier pour apprendre à réparer votre vélo.
Entrée libre, sans inscription préalable. Amenez votre vélo !
Le 19 mai, l’atelier repair vélo est réservé aux associations d’insertion
24, rue Vallée d’Auge (à l’arrière du bâtiment) 24 rue Vallée d’Auge – Argentan Argentan 61200 Orne Normandie
Atelier pour apprendre à réparer votre vélo
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