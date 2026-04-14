Aide à la réparation de vélo et essais de vélo à assistance électrique, Épicerie solidaire, Argentan

Aide à la réparation de vélo et essais de vélo à assistance électrique Lundi 20 avril, 14h00 Épicerie solidaire Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:00:00+02:00

Les mécaniciens de l’atelier vélo du Repair Café de REAJIS fournissent de l’outillage et des conseils pour vous accompagner dans les petites réparations sur vos vélos. Le CCAS et Terres d’Argentan Mobilité proposent des informations sur la mobilité en bus et des essais de vélos à assistance électrique.

Épicerie solidaire 12 bis rue Jean Wolff Argentan 61200 Orne Normandie

Atelier d’auto réparation, information sur les mobilités et essais de VAE