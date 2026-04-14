Repair Café – Vélo, FABLAB de la Médiathèque François Mitterand, Argentan

Repair Café – Vélo Samedi 25 avril, 10h00 FABLAB de la Médiathèque François Mitterand Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Apportez votre vélo pour apprendre à l’entretenir et à le réparer, afin de rouler en toute sécurité! L’atelier à lieu dans le cadre des Repair Cafés, organisés par le FABLAB chaque dernier samedi du mois.

FABLAB de la Médiathèque François Mitterand 3 rue des Rédemptoristes – Argentan Argentan 61200 Orne Normandie

Atelier pour apprendre à réparer et entretenir son vélo