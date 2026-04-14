L’Ornaise, Champ de Foire, Argentan
L’Ornaise, Champ de Foire, Argentan samedi 9 mai 2026.
L’Ornaise 9 et 10 mai Champ de Foire Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T08:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T08:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00
Un rendez-vous pour les cyclistes sportifs, et pour ceux qui souhaitent participer au spectacle des départs et arrivées des cinq boucles cyclo sportives. La randonnée familiale, un parcours de 37km, la Balad’Orne, part à 9h15 le dimanche 10 mai.
Champ de Foire Rue du Paty – Argentan Argentan 61200 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://lornaise.fr »}]
Course l’Ornaise ou Balade / Randonnée (Balad’Orne)
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