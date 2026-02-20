Pierres, histoires et légendes Rue des Anciens Combattants Argentan

Pierres, histoires et légendes

Rue des Anciens Combattants Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 19:30:00

Date(s) :

2026-05-30

À la tombée du jour, quand la lumière se fait plus douce et que les ombres s’allongent sur les vieilles pierres d’Argentan, partez pour une balade où l’Histoire se mêle aux légendes.

Guidés par les voix d’une conteuse et d’une guide passionnée et leur ménestrel, laissez-vous entraîner dans un voyage entre récits merveilleux et découvertes historiques.

Au détour d’une ruelle, d’un porche ancien ou d’une façade illuminée, les pierres prennent vie et murmurent les secrets du passé. Cette promenade originale invite petits et grands à regarder la ville autrement à écouter ce qu’elle raconte, à ressentir son âme, à se laisser surprendre par la poésie du patrimoine.

En partenariat avec le manoir aux histoires . .

Rue des Anciens Combattants Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pierres, histoires et légendes

L’événement Pierres, histoires et légendes Argentan a été mis à jour le 2026-02-20 par Conseil départemental de l’Orne