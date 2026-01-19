Marché Bio à Saint-Martin Argentan
Marché Bio à Saint-Martin Argentan dimanche 31 mai 2026.
Marché Bio à Saint-Martin
Place Saint-Martin Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 13:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Marché bio. .
Place Saint-Martin Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 08 31 50 13 michel.arlettemoulin@orange.fr
English : Marché Bio à Saint-Martin
L’événement Marché Bio à Saint-Martin Argentan a été mis à jour le 2026-01-19 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault