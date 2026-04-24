Maison en boîte Place du marché Argentan
Maison en boîte Place du marché Argentan mercredi 3 juin 2026.
Argentan
Maison en boîte
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03 11:30:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-17
À partir d’une boîte à chaussure, crée la maison de tes rêves ! De 6 à 11 ans. .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Maison en boîte
L’événement Maison en boîte Argentan a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres d’Argentan Intercom
À voir aussi à Argentan (Orne)
- Mémoire en couleurs Argentan et Fernand Léger Musée Fernand Léger André Mare Argentan 24 avril 2026
- Repair Café – Vélo, FABLAB de la Médiathèque François Mitterand, Argentan 25 avril 2026
- Visite sensible au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan 25 avril 2026
- Journée Kin Ball Place Pierre Semard Argentan 26 avril 2026
- MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE A AUSCHWITZ ? Quai des Arts Argentan 29 avril 2026