Maison en boîte Place du marché Argentan

Argentan

Maison en boîte

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03 11:30:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-17

À partir d’une boîte à chaussure, crée la maison de tes rêves ! De 6 à 11 ans. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

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English : Maison en boîte

L’événement Maison en boîte Argentan a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres d’Argentan Intercom